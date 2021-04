La desaparición de la joven Diana Quer en agosto de 2016 en el pueblo coruñés de A Pobra do Caramiñal fue considerado como uno de los más complicados de resolver por parte de las Fuerzas de Seguridad. La actuación de un reducido grupo de agentes de la UCO logró no solo mantener vivo el caso sino también reabrir un sumario que parecía condenado a su archivo.