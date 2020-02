18 horas de angustia a cuatro metros bajo tierra: cómo salvó la UCO de morir a seis trabajadores esclavos

Cuando la UCO llegó a la superficie de esta explotación ganadera de Málaga, los jefes de la organización de contrabandistas ocultaron la existencia del zulo . Pretendían dejar a seis trabajadores morir enterrados junto a toneladas de picadura de tabaco, 3 millones de cigarrillos y maquinaria pesada... Los agentes no les oían a pesar de que gritaban pidiendo auxilio. El generador que proporcionaba aire, se había quedado sin combustible. Pasaron 18 horas de angustia a cuatro metros bajo tierra . Fueron momentos de nervios de los equipos de Guardia Civil hasta que descubrieron un dumper, preparado para mover el contenedor marítimo que ocultaba la entrada a la primera fábrica subterránea de Europa.

30 días sin ver la luz

Así rescataron a los trabajadores, todos ucranianos, en condiciones insalubres y en un estado de agotamiento importante por falta de oxígeno limpio. La cuadrilla llevaba un mes trabajando 12 horas al día, en dos turnos, porque las máquinas no paraban de producir. 30 días sin ver la luz y sin poder contactar con sus familias. Se trataba de que no se relacionaran ni siquiera para que no descuidaran las producción. La siguiente cuadrilla de ciudadanos del Este estaba preparada para sustituirles. Cada mes renovaban.