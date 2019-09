El asesino confeso de Valga a su exmujer: “Deja de ir de víctima. A mí no me manchas más el nombre"

de 39 años tenía miedo de su exmarido. Y no es de extrañar viendo eldelante de los hijos de ambos, de 4y 7 años. “Deja de ir de víctima. A mí no me manchas más el nombre", le dijo José Luis Abet El asesino confeso de su exmujer, su excuñada y su exsuegra en Valga Pontevedra, uso el perfil de Facebook de su hijo mayor, de 20 años y de un matrimonio anterior, para escribir en el muro de Sandra.

o "A mí no me manchas más el nombre", son algunas de las cosas quea través de la red social horas antes de matarla, según informa El diario de Pontevedra

Y sigue acusándola de sus apuros económicos: "Pero que perdonas, me metiste en un crédito de mucho carajo", "una casa a nombre de tus padres y cómo me negué a que lo pusieran en el catastro, vas y me pides el divorcio y encima no me dejas ver a los niños".