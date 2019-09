José Luis Abet, asesino confeso de su exmujer, su excuñada y su exsuegra, tiene un carácter complicado y autoritario

años en en la aldea de Carracido, en Cordeiro, una parroquia de Valga (Pontevedra). Quienes conocían a la pareja no sabían que ella había sufrido malos tratos pero no se sorprenden. Aseguran que él, de carácter complicado, ya tuvo problemas en un matrimonio anterior.Muchos conocen al asesino confeso de Sandra, su hermana y su madre, como ‘el Moro’. Su exmujer, de la que se divorció el pasado diciembre, le tenía miedo. Puso cámaras en su casa aunque nunca le denunció por malos tratos. Sus familiares están conmocionados porque a pesar de los problemas no sabían que ella sufría