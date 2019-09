"Mi papá mató a mi mamá con una pistola": el terrible testimonio del hijo de Sandra

Cuando lo metan en la cárcel que tiren la llave

"Cuando lo metan en la cárcel que tiren la llave, ojalá no hubiera venido nunca más", relata uno de los vecinos de Valga que ha denunciado a aquellos que niegan que exista violencia machista. "No les den cámara a los que dicen que no hay violencia de género no les saquen hemos sufrido cuatro muertes en este pueblo. Se lo pido por favor", ha pedido a los medios y ha pedido que los pequeños se queden con el abuelo porque "es amable, un encanto de persona y está capacitada para cuidar a sus nietos".