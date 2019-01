Los padres de Laura Luelmo acusan al Estado de haber “fracasado estrepitosamente” al no proteger a su hija

Los padres de Laura Luelmo, la joven violada y asesinada en El Campillo , Huelva, por un condenado por asesinato que acababa de salir de prisión, ha enviado una carta a las Cortes de Castilla y León tras la celebración el pasado 18 de diciembre de un minuto de silencio en un pleno. En ella acusan al Estado de haber “fracasado estrepitosamente” al no proteger la vida de su hija.

Piden a los políticos que se pongan en su lugar para que “actúen” y les advierten de que “algún día les puede tocar de cerca” . La familia considera que merecen “bastante más” que un minuto de silencio. Piden “una disculpa y una petición pública de perdón del Estado por su tremendo fracaso en la no consecución del cumplimiento de la pena” del asesino confeso de su hija, Bernardo Montoya.

Esta familia zamorana reclama el cumplimiento íntegro de las penas, aunque no hablan de prisión permanente revisable como han defendido las familias de Diana Quer o Mari Luz Cortés. Este tipo de delitos deben ser “real y duramente castigados” y “no sólo públicamente reprobados” para que “los asesinos y violadores reincidentes que no tienen ni han mostrado su voluntad de recuperación no puedan seguir violando y matando”.