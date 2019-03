El juicio abre las primeras grietas entre los padres de Julen y David

telecinco.es

Los padres de Julen han reaccionado en El Programa de Ana Rosa de una forma rotunda. Defienden la labor de los rescatadores. El juicio ha abierto las primeras grietas entre la pareja y David aunque la relación siga siendo cordial.

había pozos en la finca, pero siempre pensó que los pequeños estaban a buen recaudo. El padre de Julen han testificado ante el juez y de sus palabras se desprende que tenían conocimiento de la existencia de pozos en la finca, pero no exactamente de la situación de los mismos. David ha dejado claro que comunicó quepero siempre pensó que los pequeños estaban a buen recaudo.

"Nosotros nos bajamos del coche y las mujeres se quedaron con los niños. Yo y David estuvimos preparando las mesas, y cogimos leña para hacer el fuego". El padre de Julen reconoce que David les informó que había varios pozos, pero "la verdad es que yo no sabía dónde estaban ubicados y si estaban tapados ni me fijé en ellos. Pensábamos que estaban en condiciones, con su agua y sus aparatos. Nos enteramos de su existencia media hora antes", reconoce el padre, aunque la madre de Julen dijo que de haber sabido realmente el estado de los pozos El padre de Julen recuerda la llegada a la fatífica finca:Yo y David estuvimos preparando las mesas, y cogimos leña para hacer el fuego". El padre de Julen reconoce que David les informó que había varios pozos, peroPensábamos que estaban en condiciones, con su agua y sus aparatos. Nos enteramos de su existencia media hora antes", reconoce el padre, aunque la madre de Julen dijo que de haber sabido realmente el estado de los pozos habría cogido al pequeño y se hubiera ido.

La madre de Julen también reconoce que David les dijo que él se ocupaba de la comida y que les dijo que "Adriana y yo estuviéramos pendientes de los niños". Estaban jugando los dos. Después la madre de Julen reconoce que se empezó a encontrar mal y pronunció una frase que no va a olvidar ya: "José estate pendiente de Julen que voy a llamar al trabajo que no voy a ir a trabajar porque me encuentro muy mal". Entonces, la madre de Julen recuerdo esos trágicos momentos. "Estoy hablando con mi jefe y escucho que todo el mundo se pone a chillar. Entonces tiré el móvil y me fui corriendo donde todo el mundo estaba chillando. Y veo a mi pareja tirado en el suelo, en el agujero quitando las piedras y diciéndole "Julen que papá está aquí, que el hermanito nos va a ayudar que vas a salir de ahí".

David estaba haciendo el fuego cuando todo pasó

David ha manifestado que él hacía el arroz y el fuego y que el resto tenía que estar pendientes de los niños. Cuando escuchó los gritos se percató de que "uno se había desplazado y el niño había caído. Yo estaba añadiendo ramas al fuego cuando escuché a José decir en un tono fuerte ¡Julen, Julen!, y después gritos aterradores de todos", explica en el juicio.

"El pozo lo tapé yo con hormigón", dice David. El peso de los bloques es de 11 kilos. "Yo lo tapo cuando se hace la zanja, pero a consecuencia de unas mediciones para unos hierros, los quito y el día de la comida los vuelvo a poner".

La abogada de los padres de Julen se distancia de David

Antonia Barba, abogada de los padres de Julen, ha señalado en El Programa de Ana Rosa que considera el informe en el que se señala a los rescatadores como "extemporáneo. No existe la autopsia, ni la data ni la causa de la muerte. Entrar a discutir o valorar la posible causa de la muerte por un señor que es arquitecto y no tiene conocimientos médicos para hacer una especie de autopsia me parece aventurado", ha comentado.

Más aún, ha dejado claro que la relación entre los padres de Julen y David no es tan estrecha como los medios suponen. "La pareja de David es prima de José pero se habla de una relación de estrecha amistad, pero no hay una especie de frente común frente a todos de ambos en contra de otra persona". Sobre el hecho de que David acompañara a los padres de Julen a los juzgados hacía pensar en un apoyo explícito, algo que ha matizado la abogada. "Fue una casualidad", ha señalado la abogada porque coincidieron, pero no venían juntos.

Los padres de Julen ponen los puntos sobre las íes sobre el proceso judicial

En El Programa de Ana Rosa, los padres de Julen han aclarado en exclusiva algunos elementos que se han sucedido a lo largo del juicio. “Nosotros en ningún momento apoyamos ningún informe y mucho menos acusamos a ningún miembro del cuerpo de rescate. Me fastidia que se diga que nosotros apoyamos eso y no es así. Queremos agradecer el trabajo a todos los que estuvieron en el rescate, que aquí hubo personas sin dormir”. Han matizado los padres de Julen que "con lo que no estamos satisfechos es con cómo nos informaban de lo que se estaba haciendo. Hay cosas que no sabíamos. Por ejemplo del uso de un piqueta no se nos informó. De hecho nos contaron que el cabello del niño lo encontraron en un cribado de arena y no que fue arrastrado con una piqueta”. La distancia entre los padres de Julen y David a raíz del informe de la defensa parece, a simple, vista, crecer.