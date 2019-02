Abrazados y sufriendo: Para los padres de Julen ha vuelto a ser 13 de enero

En todo momento se han visto arropados por David, el dueño de la finca, y también, por su mujer, agarrada al brazo de Vicky, llamada a declarar como testigo. Mostrando así el apoyo total entre las parejas. “Son una familia pero eso no significa que haya una especie de complot. No hay nada y será la justicia la que tenga que esclarecer si hay responsables o no por estos hechos”, asegura la abogada. De momento, es David Serrano, el único investigado por el suceso, sigue considerándose una cabeza de turco y ha vuelto a señalar al pocero como el responsable de lo acontecido, aunque siempre pensara que por ese hueco nunca entraría nadie. Insiste David en que tapó el pozo con dos bloques, pero sigue siendo el único investigado por los hechos.