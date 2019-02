Nadie quiere asumir las culpas del pozo de Julen: de la responsabilidad civil al homicidio involuntario

David Serrano , primo del padre de Julen, ha comparecido en rueda de prensa para explicar que pasó y que “jamás pensó que allí cabía un niño” . Asegura que el pocero no cerró la prospección y que las obras se estaban haciendo para cerrar el pozo y poder plantar aguacates, nunca para hacerse una vivienda.

El caso del pozo de Julen no deja de ser complejo y más teniendo en cuenta que sin tener las pesquisas y las conclusiones de los investigadores encima de la mesa, cualquier elucubración sobre las consecuencias de contar con un pozo abierto y el reparto de culpas no deja de ser una odisea. Pero el foco judicial y mediático ya está en esta fase.No estamos ante una cuestión baladí porque podemos estar hablando de una pena de cuatro años de prisión

Raúl Ochoa , abogado penalista, considera que el caso es complejo y presenta muchos matices. El primer punto a tener en cuenta es quién tenía la responsabilidad del mantenimiento del pozo , según el experto. Se puede tener delegado a través de un contrato o de un acuerdo verbal con testigos, aunque el dueño del mismo también se pueda enfrentar a una responsabilidad civil 'in vigilando '. La responsabilidad penal sería ya una cuestión personal porque en este caso la falta de diligencia se podría llegar a considerar un homicidio imprudente dada la consecuencia de los hechos.

En este sentido hay muchos factores que intervienen, según el experto : si estamos ante una zona transitada, hasta qué punto se pudieron prever los hechos, hasta cuál un niño de dos años puede ir solo por estas zonas, la visibilidad del pozo. .. Todo ello sin olvidar la alarma social provocada por el caso. No en vano, desde que salió a la luz ya se habla de más de un millón de pozos ilegales en España y han comenzado las denuncias por miedo a que el suceso se repita.

"Los elementos de prueba van a ser vitales al respecto", señala el experto. De hecho, el abogado del dueño de la finca ha destacado en una rueda de prensa que "sobre la responsabilidad de homicidio imprudente" en la muerte de Julen "no existe precedente en el mundo" y ha restado culpabilidad a su cliente al asegurar que "era imposible prevenir que ese agujero pudiera tragarse a un niño en esa situación".

El abogado del dueño de la finca traslada las culpas al pocero

No es de extrañar entonces que los implicados en el caso intenten pasarse las culpas, aunque la mayor de ellas sea que Julen ya no esté . La defensa de David Serrano, dueño de la finca de Totalán, Málaga, donde el niño Julen cayó a un pozo, traslada toda la responsabilidad de los hechos en el pocero, aunque él solo pudo decir unas palabras antes de ponerse a llorar.

Si no hay licencia no hay trabajo

Su argumento es que el constructor tiene el "deber de la abstención" en cuanto a que "si no hay licencia, no hay trabajo", en segundo lugar, porque había documentación "que sólo podía tener el pocero" y que el dueño no podía tramitar, y por último considera que la responsabilidad última de las obras, del sellado y de la seguridad del pozo es de quien lo construye.