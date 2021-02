Los enfermeros necesitan ayuda psicológica para resistir a la tercera ola: "Es momento de apechugar"

“Como dije ayer no es momento de cabrearnos porque no nos va a llevar a nada y es momento de apechugar. No nos queda otra”, declara la jefa de enfermeras en su discurso dirigido a sus compañeras. En esta tercera ola, otra vez son los sanitarios los que están dando la cara por todos. No les queda otra, falta personal, toca seguir doblando turnos y seguir colaborando. La misma jefa de las enfermeras pide que esta cooperación no cese entre las compañeras: “Colaboración, yo sé que es un momento muy duro y muchos pensarán ‘que colabore Rita’. Rita no está, estamos nosotros”. Están ellos, los sanitarios, con un esfuerzo que saben que no les van a compensar.