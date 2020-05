David Cantero pide "sentido común" en la desescalada: "Sigo asustado ante la magnitud de esta terrible situación"

"Me he despertado muy temprano, muy desvelado... A esa hora, las 5 de la mañana de este viernes 1 de mayo, estaría arrancando con entusiasmo junto a mi familia para salir de puente rumbo al mar, posiblemente. Pero no, ahí seguimos como casi todos, como la inmensa mayoría, confinados, respetando el estado de alarma, combatiendo el virus con la humilde arma del encierro, la única que tenemos para restar oportunidades al devastador y mortal microorganismo. Desde que todo esto empezó, especialmente en los momentos más duros, he utilizado esta ventana de Instagram de forma bastante instintiva y activa para intentar aportar alguna certeza, algo de calma, un poco de sensatez, dejando atrás la habitual e inocente frivolidad de esta red social. A veces, he hablado de forma algo dura y beligerante en un inútil intento por y que por espabilar o llamar al orden a esos que no se han tomado en serio esta tragedia y nos han puesto a todos e peligro, ahora puede sonar extraño pero no entonces cuando la situación era gravísima, insostenible, terrorífica... La respuesta de las personas que me siguen fue extraordinaria, la inmensa mayoría de vuestros comentarios fueron de apoyo, empatía, respeto y afecto", escribía el presentador en la Red.