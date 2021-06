El problema, en este punto, es que en torno a ella existe una gran polémica que viene siendo recurrente durante los últimos años y que parece haberse acentuado con la pandemia: del mismo modo que los alumnos de las distintas comunidades autónomas no están citados en las mismas fechas, la prueba , es decir los exámenes que determinan si un estudiante está preparado para la universidad, no es exactamente igual para todos ; un hecho que es continuo objeto de debate político , así como, a menudo, motivo de quejas entre el alumnado.

Los más críticos, en este sentido, denuncian que el hecho de que no exista una EBAU unificada contribuye a generar una mayor diferencia en términos educativos entre los estudiantes de cada región, y tampoco pasan por alto que, con el Real Decreto-ley 31/2020 , del 29 de septiembre del pasado año, en el marco de la excepcionalidad de la pandemia se permitió que los estudiantes accediesen a la prueba de acceso a la universidad sin tener todas las asignaturas del Bachillerato aprobadas . Concretamente, en dicho Real Decreto-ley, en el artículo 6 se señalaba que, para obtener el título, el estudiante solo necesitaba “una calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia”.

¿Qué es el informe PISA?

Como refieren, “la prueba trata de valorar si los alumnos pueden aplicar lo que han aprendido en clase en situaciones de la vida cotidiana . Además de la ciencia, la lectura y las matemáticas, incluye otras materias, como la resolución colaborativa de problemas o la competencia financiera. La participación por parte de los países es voluntaria. Si un país no tiene los recursos necesarios para participar puede hacerlo alguna de sus regiones. Cuando la organización de PISA acepta al país, se eligen uno por uno los institutos basándose en criterios estrictos para representar a todos los alumnos (con edades comprendidas entre los 15 y los 16 años y dos meses )”. “Los alumnos participantes en PISA se eligen aleatoriamente ”, entre esa franja de edad, “la mayoría cursando 4º de la ESO en España en los centros escogidos”.

La prueba se realiza “en el idioma habitual de clase” y “no se les pide recordar fechas y nombres que hayan memorizado, si no interpretar textos, resolver problemas matemáticos o explicar fenómenos científicos usando sus conocimientos y razonamiento. No se les da una nota individual, sino que sus puntuaciones se incluyen en una media nacional”.