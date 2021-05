Muchos alumnos de Bachillerato enfilan la recta final de cara a las pruebas de acceso a la Universidad con el lastre de las clases semipresenciales , que han perjudicado su rendimiento académico , y la presión no tanto de aprobar sino obtener una alta puntuación para poder entrar a los grados más disputados .

Profesores de Bachillerato de Murcia, Navarra y Sevilla explican a EFE que sin duda las clases en línea no han beneficiado a nadie , en especial a los estudiantes "más despistados" y menos organizados , y prevén una competencia "bestial" para no quedarse fuera de las titulaciones más codiciadas.

Las carencias "pandémicas" se verán en los resultados

En 2021 se repetirá el modelo de examen del año anterior , cuando todos los estudiantes tuvieron que permanecer en casa a consecuencia del confinamiento, por tanto será más flexible y, en definitiva, más fácil de aprobar, aunque ese no es el problema fundamental dado que el porcentaje de quienes lo superan se sitúa de media por encima del 90 %.

En su centro público los alumnos están "mejor o igual preparados que otros años , pero desde luego no peor". "Muchos chavales están estudiando incluso más porque tienen pocas actividades extraescolares, poca vida social".

"El año pasado, para bien o para mal todos estábamos en casa y teníamos las mismas oportunidades y problemas, pero este año sí ha habido esa diferencia. Aunque es una prueba que supera la mayoría, el problema son las carreras para las que se necesita nota y compites con gente como tú; si has estado en semipresencial y tu vecino en presencial y vas a por lo mismo, aprobar aprobarás pero...", añade Alberto.

Las clases en línea: un desastre para más de uno

En cuanto a los estudiantes que han tenido clases en línea está convencida de que "ha sido un desastre para más de uno , sobre todo para los más despistados, los que no se han organizado o los que tienen trastornos de atención".

"Creo que es bueno que se haga así porque las circunstancias de este año no han sido normales. Aunque hayan podido tener clases físicas, incluso así no se han vivido situaciones normales " a causa de la pandemia, añade De los Reyes, docente de un centro de Murcia hasta hace unos meses, cuando se jubiló.

En su comunidad autónoma, los estudiantes de segundo de bachillerato no se han incorporado a las clases presenciales hasta el mes de abril, explica el profesor, que tiene dudas acerca de si los jóvenes están mejor o peor preparados que otros años dado la heterogeneidad de criterios de las Consejerías de Educación. "Una pregunta, 17 respuestas", resume.

No podrán acceder al centro de examen las personas con síntomas compatibles con covid-19, a las que se les haya diagnosticado la enfermedad aunque no presenten síntomas y que no hayan acabado el periodo de aislamiento domiciliario, o las que se encuentren en cuarentena.