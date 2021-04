La selectividad 2021 se hará con una distancia de 1,5 metros y ventilando las clases 15 minutos antes

1,5 metros de distancia, 15 minutos de ventilación antes del examen y mantener la ventilación cruzada, escalonar las entradas y salidas a los lugares de examen o ampliar el número de sedes.... La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado hoy la actualización de las “Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la realización de la evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 2021 y de otras pruebas de similares características convocadas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias”. El documento recoge medidas generales de prevención de la transmisión, y medidas específicas para la organización de la prueba y la protección de la salud del alumnado, profesorado y personal trabajador.

Con síntomas, cuarentena o pasando la enfermedad: no harás el examen

Entre las primeras se hace hincapié en que “no podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad aunque no presenten síntomas y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido, o las que se encuentren en período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19”.

Distancia interpersonal de 1,5 metros

Nada de quitarse la mascarilla para tose o estornudar

Respecto a esta última se subraya que no se debe “quitar para toser o estornudar, que en caso de quitársela, se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal, realizando higiene de manos posterior y, que si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos”. Además, se debe “evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la transmisión”. Asimismo, se especifica cómo debe llevarse a cabo la ventilación y limpieza y desinfección de las superficies y espacios, y gestión de residuos.