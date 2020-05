Entrevistas de trabajo en pleno desconfinamiento: cómo conseguir empleo de manera no presencial

La economía española vive sus horas más bajas en la historia reciente. La pandemia por coronavirus , en mayor o menor medida, perjudicó a casi todos los sectores laborales y numerosos ciudadanos se han visto sumidos en ERTE o despidos. Pero esto no queda aquí, el encontrar trabajo también se ha vuelto más complicado, las entrevistas ya no son presenciales ¿Qué se puede hacer?

Son innumerables los procesos de selección paralizados ante la actual crisis, sin embargo, otros siguen activos, bien de vacantes consideradas de necesidad esencial o puestos necesarios en empresas que posibilitan el teletrabajo, a pesar de no ser algo característico de nuestro país. Además, de superar las fases de desconfinamiento, los establecimientos que están reabriendo buscarán personal para adaptarse a 'la nueva normalidad'.

El coronavirus, un nuevo obstáculo para ser contratado

"Las entrevistas suelen ser por teléfono o por videollamada. En el caso de las personas que ya están seleccionadas para incorporarse a una empresa, hacemos preguntas sobre si han pasado el coronavirus, si han tenido contacto con algún caso positivo, o si es posible que estén en el período de incubación. Si dicen que sí, preguntamos al cliente, pero normalmente no se incorporan. Estas cuestiones sirven para evitar contagios, ya que en algunos lugares, como pueden ser almacenes, se concentra mucha gente. No sé que haremos cuando avancen las fases, si será presencial, con mascarillas... no sabemos nada todavía", explican a Informativos Telecinco fuentes especializadas en el reclutamiento de personal.