Zoom: la gran alternativa y polémica forma de hacer videollamadas grupales

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también desaconseja utilizar la aplicación de videoconferencia Zoom para compartir información sensible o comprometida al encontrarse " actualmente en el objetivo de los ciberatacantes " debido a su " reciente popularidad" aunque la considera útil para otro tipo de cuestiones como impartir clases o cuestiones de la vida rutinaria.

Lo que no es cierto es que la Guardia Civil haya haya recomendado encarecidamente que se eliminen las cuentas de Zoom, incluso a nivel particular. Eso es un bulo. La institución no ha pedido en ningún momento la desinstalación del programa informático. A lo que sí han instado es a actualizar el firewall para corregir un fallo de seguridad.