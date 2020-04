La economía española en alerta roja por culpa del coronavirus

El estudio analiza la repercusión económica de la actual crisis sanitaria y cómo gestionarla para una recuperación y reactivación de la economía. En él, se recoge que la vuelta a una situación precrisis será en el segundo trimestre de 2021 o, la posibilidad más optimista, a partir del cuarto trimestre de 2020 con la cercanía de la campaña navideña , siempre que no haya un nuevo brote.

El informe, de las medidas planteadas para reactivar la economía , destaca la aplicación de un plan Marshall similar al que puso en marcha EEUU tras la Segunda Guerra Mundial. ECOFIN ha acordado suspender temporalmente las normas de convergencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por el que los países no deben tener una deuda sobre PIB superior al 60% , ni un déficit público superior al 3%, por lo que se espera que aumenten de dichos ratios en todos los países como consecuencia de las necesidades presupuestarias que habrá en breve, los elevados desequilibrios de las cuentas públicas que llegarán y que deberán ser financiados mediante aumentos en la deuda pública.

El mecanismo europeo de estabilidad, MEDE

"Es muy importante que dichos fondos sean aplicados con transparencia a esta crisis y no utilizados para otras medidas de gasto público ajenas a las derivadas de la pandemia, así no alimentaremos sospechas entre los socios europeos que nos vigilan con atención, pues somos uno de los países con la etiqueta de no cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde hace años. Es una buena oportunidad para demostrar nuestra eficiencia en la gestión del gasto y alineamiento con las políticas fiscales europeas”, precisa el autor del estudio.