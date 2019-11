La Fiscalía pide al jurado “justicia humana” para Diana

La Fiscalía ha dictado su sentencia. El Chicle lo hizo por pura maldad. Lo ha definido como un depredador sexual que salió cazar y cuando encontró a su presa, la acechó, la persiguió y la raptó. Siguió a Diana con su vehículo, como hizo con la joven de Boiro, y con la hermana gemela de su mujer, y la acorraló para llevársela, para satisfacer sus instintos sexuales. Le quitó el móvil para dejarla indefensa y que no pidiera ayuda. Su coche es su arma de trabajo. El mismo en todos los casos. Busca lugares apartados. Y le gustan morenas, delgadas de pelo largo. Mismo modus operandi. La fiscal ha dicho que en el juicio han “cazado” las mentiras de El Chicle. Su defensa de muerte accidental asegura que fue imposible porque los forenses dejaron claro que la muerte nunca se pudo cometer con la fuerza de las manos. La versión de El Chicle era incoherente y sin tiempo material para llevarla a cabo. Las pruebas demuestran que no fue donde dijo que robaba gasolina. La abordó en la zona oscura del paseo por el que Diana andaba despistada con su móvil. La golpeó con una palanca que siempre llevaba en el coche, la amordazó y la maniató con la cinta que llevaba, y la metió viva en el maletero (no es creíble que la metiera muerta en los asientos traseros arriesgándose a que lo pararan y le descubrieran). Condujo a muchísima velocidad para llevarla a la nave de Asados, un lugar que “da pavor” ha dicho la fiscal. Allí la tuvo cerca de dos horas, sin posibilidad de defensa ni escape, con un ensañamiento psicológico innecesario. La violó porque estaba desnuda, toda la ropa se la quitó y probablemente olvidó el tanga porque era negro y no veía. Por eso fue encontrado en el fondo del pozo.