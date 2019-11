El Chicle, frío, insensible, bromea en la reconstrucción

Es su versión. Lleva garrafas para robar gasoil a los feriantes. Pero esa calle está cortada, nunca habría pasado con su coche , y además, a ninguno le faltó combustible. Los investigadores corroboran. Igualmente el Chicle habla de camiones que no estaban esa noche aparcados, y de cómo puso la garrafa para ”dejar seco” a un camión al que le caben 400 litros, 400 que no le entraban en sus garrafas. Ese tráiler no estaba. Miente , dicen . El Chicle no admite que cazó a Diana en otra parte , según el GPS del móvil de la joven. El paseo por el que de verdad iba Diana lo vemos al fondo. Pero José Enrique Abuín cuenta su película en el callejón. Una agente hace de Diana. La versión del Chicle, que le sorprendió robando y al abordarla, la estranguló sin querer. Los forenses han dejado claro que eso es imposible. Tuvo que apretar con una brida, durante cinco minutos . Él habla de 10 segundos. Los guardias cuentan que su demostración es inverosímil, una postura forzada, Diana agarrada por detrás solo del cuello. No cuadra. Pero el insiste e incluso se inventa algo sobre la marcha. Dice que Diana le empujó, la primera vez que lo escuchan.

Hay un momento que vemos al El Chicle muy animado, interactuando con los guardias de la investigación . No quiere tocar a la guardia para introducirla en el vehículo cuando se supone que ya está muerta. Y deciden cambiarla por uno de los agentes. Sonríe, está relajado. Incluso puntualiza al guardia que da dos golpes en la cara imitando lo que él dice; que le dio unos toques en la cara a Diana para comprobar que estaba muerta. “Tan fuerte no le di”, aclara Abuín. Explica que todo el episodio duró dos minutos. Imposible según las pruebas que se han visto.

Al llegar a la nave, el Chicle sabe por dónde entrar. Hay una puerta rota, entra y luego abre la grande por dentro. La conoce bien y la oscuridad no es un obstáculo. Es la premeditación. Sabía de antemano lo que iba a hacer según los guardias. Imposible escapar de ese lugar tenebroso. La primera planta repleta de muebles tirados, las escaleras estrechas y la bajada al sótano. Y el pozo. Coge un cable, le dan el de datos, y dice que no cabe, cierto. Le dan el de la electricidad. Con ese abrió la tapa. Oculta que intentó lastrarlo con ese cable y se le cayó al fondo el lastre. El cuerpo flotó 20 días. Por eso regresó a lastrar el cadáver con el cable necesario para poder asegurar su acción. Eso no lo cuenta. Vemos cómo preparó el lastre. Explicó que la fondeó para que nunca la encontraran. Y que le quitó la ropa para que no hallaran su ADN. Son sus confesiones, inconscientes. Parece haber pensado todo y no tiene una explicación para ocultar de esa manera el resultado de una “muerte accidental”, no encaja pero él sigue con su historia. Vemos cómo hundió el bolso de Diana con todas las cosas que llevaba.