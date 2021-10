Ingresa en prisión el acosador de la artista Paula Bonet tras saltarse de nuevo la orden de alejamiento

"La persona que me acosa ha ingresado en prisión" . Con estas palabras ha confirmado la artista Paula Bonet en Twitter el encarcelamiento del hombre que la acosa desde hace meses. "Al cariño y los cuidados que he recibido de mi familia, mi pareja y mis amistades en estas semanas tan difíciles para mí, se ha sumado el vuestro, sirva este tweet para agradecéroslo públicamente", ha añadido Bonet.

"La situación vivida, al contrario de lo que esperan las personas que imponen su presencia a otras, me ha dado fuerza para seguir denunciando, con mi obra, las violencias que se ejercen sobre nosotras. Sirva mi voz privilegiada para hablar por tantas que no pueden hacerlo", señala este miércoles la artista en su perfil de la red social Twitter.

Bonet publicó el pasado marzo su primera novela, 'La anguila', un texto plagado de autobiografía y en el que la narradora ponía sobre la mesa una vida marcada por el abuso y los abortos espontáneos. Preguntada entonces Bonet por este diario sobre su acosador, respondió que no podía hablar sobre el tema porque le perjudicaría a nivel legal. No obstante, añadió: "Solo puedo decir que he puesto mi piso en venta, me he cambiado de taller a uno que tiene párking al lado, que he ido a vivir al piso de mi pareja, que llevo gas pimienta en el bolso y duermo con un botón del pánico… ".