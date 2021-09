Pero todo no queda ahí. Violeta Mangriñán ha relatado el modus operandi de la desconocida para conseguir hablar con ella: "Le dicen siempre al camarero o a la persona en cuestión que por favor me pasen el teléfono que tiene algo importante que decirme" y ha confesado cuándo fue la última vez que le ocurrió: " La última vez me pasó en agosto en el restaurante de una amiga".

La novia de Fabio Colloricchio ha querido expresar su situación y se ha abierto en canal: “Siento pánico cuando llego sola a casa o cuando viajo y me hospedo en los hoteles”. Asimismo, Mangriñán ha confesado hasta qué punto ha cambiado su vida por este problema: “Suelo poner mis ubicaciones sin tiempo real, es decir cuando ya me he ido del lugar en cuestión pero a veces se me olvida y me pasa, siento absoluto miedo, pánico”