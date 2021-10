View this post on Instagram

En este alarde de sinceridad, el colaborador de 'Sálvame' se ha enfrentado en público a algunos de los terribles pensamientos que tenía en aquella época: "Pensaba a ver si me muero ya" , ha desvelado y no solo se debía esta situación al infierno que vivía en casa, sino que la pesadilla de la violencia continuaba también fuera de esta, en el mismo colegio según él mismo ha relatado.

Al haber vivido una infancia marcada por la violencia y la dureza, Kiko Matamoros ha confesado que para los suyos no quería que se repitiese esa experiencia. El patrón de la violencia se ha asegurado de que no se repitiese en sus descendientes, aunque sí que ha tenido sus conflictos familiares: "He sido muy liberal con mis hijos, nunca les he puesto la mano encima", ha admitido, así como que ha aprendido a vivir sin su hermano, Coto.