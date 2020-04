Javier Urra: "Veo difícil que los padres lleven a sus hijos al súper, supone más riesgo, mejor un paseíto"

El psicólogo infantil Javier Urra , ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid que ha participado en el grupo que ha asesorado al Gobierno consideraba una "muy buena noticia" que se hubiera decidido que los niños pudieran salir a partir del 27 de abril, pero discrepaba sobre todo con que los lugares a los que pudieran ir fueran supermercados, farmacias o bancos. El Gobierno rectificó en horas y amplió el abanico también a lo que Urra sí veía claro, los paseos. Lo anunció Illa y lo argumentó en que estamos ante un Gobierno que escucha. El clamor era unánime. Hasta Iglesias lo aplaudió como si no fuera vicepresidente.

Por eso, decía tener "muchas dudas" de que los padres vayan a hacerlo , pese a estar permitido, además de porque " es difícil estar haciendo la compra con guantes, mascarilla, los nervios, el miedo. .. y ahora con un niño". "Lo veo difícil" , opinaba el experto, que entendía que si el Gobierno había tomado esta decisión es para no hacer más cosas de las que ya estaban permitidas ya se permitía a un adulto ir con un niño a hacer recados si no tenía con quien dejar al niño. "Era mejor la idea de pasear de la mano y dar una vueltecita. Lo digo con total convicción y humildad", apunta Urra, que también incide en que "la valoración que van a hacer los padres va a ser determinante".

Según indicaba, desde el COP entendían que el formato de dejar salir a los niños de hasta 12 años para dar paseos acompañados era un " planteamiento razonable", ya que "equilibraba bien las necesidades de la infancia y de seguir manteniendo un control del distanciamiento social y medidas restrictivas". A su juicio, este planteamiento no conllevaba riesgos tanto de ser contagiados como de contagiar a alguien, ya que se pretendía dejar salir a los niños a lugares donde no hubiese gente. Finalmente, el Gobierno se ha decantado por permitir la salida de menores de 14 años para acompañar a sus padres a lugares como el supermercado, el banco o la farmacia.

Según Luengo, desde el Consejo General de la Psicologí a eran partidarios de que la franja de edad fuese de 0 a 12 años , ya que es un rango de etapa educativa que "entiende todo el mundo" y porque se conciben los 12 años como "edad de la transición" a la adolescencia. "Con la franja de 0 a 14 se coge el tránsito de edad pediátrica a edad no pediátrica, del ámbito de la salud, pero no pasa nada, es otro criterio", valoraba el experto, que también había participado como experto en el Comité para debatir sobre esta medida.

"Con los paseos había menos riesgo"

Además, a ello se sumaba un "elemento psicológico", el rechazo de la gente cuando vea a un niño en un supermercado: "Si no voy con mascarilla, la gente me mira mal, hay desconfianza, y los niños han sido tildados de bombas por informaciones malinterpretadas. Lo que se plantea seguro que está basado en expertos que tendremos que respetar, pero esta situación va a generar una serie de incidencias que no sabemos qué interpretación o impacto van a tener en la ciudadanía", comentaba. Al final el niño podrá ir al súper pero también a pasear.