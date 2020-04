Los expertos dudan de que los niños puedan llevar mascarilla y no tocar nada

"El problema es que los niños no van a aguantar la mascarilla", señala la secretaria del COFM, Mercedes González

"A partir de los 3-4 años los niños entienden la situación si se les explica", comenta el pediatra Alfonso Amado

"Sería más conveniente y seguro dejar salir antes a la gente mayor que a los niños", señala el doctor Xavier Xercavins.

El Gobierno rectifica en la decisión de permitir la salida de los menores de 14 años a partir del 27 de abril. En primera instancia, se consideró que los menores podrían acompañar a un adulto, uno de sus padres, a las actividades que se permiten dentro del estado de alarma, como ir al supermercado o a los bancos, pero, ante la polémica y la presión de la oposición, el Ejecutivo matiza.

"Este es un Gobierno que escucha. Este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos, en las condiciones concretas que daremos a conocer próximamente. No estamos en una fase de desescalada, seguimos en confinamiento, pero tomaremos algunas medidas de alivio", ha señalado en la tarde de este martes Salvador Illa, ministro de Sanidad. Alrededor de 6,9 millones de niños podrán salir durante la pandemia por coronavirus. El Gobierno argumenta que ya ha pasado tiempo suficiente, pero los asintomáticos pueden convertirse en un problema serio.

"Estoy de acuerdo en que los niños utilicen mascarilla, el problema es que las aguanten. No hay tamaños para niños pequeños, se las van a quitar. Otro problema es que no hay guantes para ellos. Sin embargo, para salir a la calle y dar una vuelta a la manzana, manteniendo la distancia de seguridad y tomando medidas de precaución, no creo que haya problema", señala a Informativos Telecinco Mercedes González Gomis, secregaria general del Colegio de Farmacéuticos.

"La madre o el padre -o tutores-, deben tomar medidas: llevar solución hidroalcoholica, tirar todos los pañuelos que se utilicen tanto los padres como los niños, evitar que los menores toquen cosas en la calle, evitar romper el distanciamiento entre los niños. Siempre que se consiga eso, porque salgan una hora no va a pasar nada. Los padres ya no pueden más en casa con los niños, sobre todo en casas pequeñas. El problema es que no sabemos exactamente cómo nos contagiamos. Lo que veo normal, es que no se permita la entrada a parques, entre otros, porque ahí tosen o chupan, es lógico. De todas formas, creo que el Gobierno tenía otras expectativas sobre la situación, pensaban que iba a estar mejor a estas alturas", explica González.

"Lo que se va a hacer, ya se viene dando desde hace tiempo -en cierta medida- con las madres que, al estar solas, tienen que salir con sus hijos a la calle. Hemos visto numerosas imágenes de mujeres o padres con el carro porque no tienen a nadie con quién dejarlos. No pueden dejar a sus hijos con una vecina o vecino, porque sería un compromiso, ya que no residen con la familia", comenta la experta.

"Hasta los 7 años, dentro de este rango, sería más normal que salieran los niños. Muchos van agarrados de la mano y no se sueltan, o van en carrito. Con más edad, están más 'sueltos', pero están muy concienciados con el riesgo de tocar cosas. Las mascarillas, independientemente de la edad, se recomienda llevarlas máximo 4 horas si es higiénica y 8 si es quirúrgica. Todos los adultos que las hemos utilizado podemos ver lo incómodo que es", destaca la secretaria del COFM.

Los menores "suelen entender perfectamente" a partir de los 4 años

"Hasta ahora, los niños han demostrado que si se le explican las cosas adecuadamente las suelen entender perfectamente. A partir de los 3-4 años entienden la situación si se les explica. A lo largo de este mes de confinamiento y aislamiento físico han sido conscientes de que estamos viviendo un momento único y en general entienden la situación", comenta al respecto el doctor Alfonso Amado, pediatra de Doctoralia.

"Muchos niños han interiorizado perfectamente la necesidad de un lavado frecuente y sistemático de manos, o el toser / estornudar en el codo y no en la mano. Siempre que este hábito haya sido explicado y trabajado por los padres, lo suelen interiorizar adecuadamente. En cuanto al uso de mascarillas, sería el siguiente hábito a intentar establecer y afianzar especialmente en niños de más de 3 años", añade.

"Hay que señalar que entendemos que el uso de mascarilla plantea ciertas dificultades en niños de menos 2-3 años por dos cuestiones; algunos niños (cuanto más pequeños son) no toleran adecuadamente la mascarilla, les molesta, se la pueden intentar quitar; seguridad, especialmente en niños de menos de 2-3 años nos interesa ver su boca y nariz en todo momento, por los riesgos de atragantamiento en esta edad", explica el pediatra.

Los psicólogos, mediante el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, COPMADRID, se han mostrado "sorprendidos" con que finalmente las condiciones para que los niños puedan salir a la calle sea ir con un adulto en lugar de pasear acompañados, que era una de las propuestas que más sonaban en los últimos días.

Entrada de los menores a un supermercado

"Podemos ver que en supermercados o farmacias dejan entrar a la gente de manera muy controlada. Creo que los niños, siempre que no se tiren al suelo y no toquen cosas, no debería haber riesgos", asegura Mercedes González.

"Las autoridades sanitarias, estoy seguro, que han analizado esta cuestión con mucho detalle, y tendrán razones de peso para aplicar esta medida de esta manera. Actualmente esta norma está en fase de implementación y probablemente se acabe perfilando en los próximos días, por lo que no tenemos todos los datos. A priori, desde el punto de vista de la pediatría y de salud infantil, tras 1 mes de confinamiento de los niños, nos interesa priorizar principalmente dos aspectos: exposición solar y ejercicio físico", precisa el doctor Amado.

"A la espera de conocer los detalles específicos de la norma, en un supermercado o una farmacia, no se dan las circunstancias para desarrollar estos dos aspectos (sí en el trayecto a los mismos, pero ya depende de otros factores no controlables por las familias). No obstante, esta es la situación y debemos adaptarnos a ella. Todos, las familias y los pediatras", añade el pediatra de Pontevedra.

Otros expertos ven riesgos en la medida. "Un niño no debería entrar a un supermercado. Mientras el padre o la madre miran productos, es casi imposible que no toque las cosas. Es un foco más de contaminación. El niño, en cuanto llegue a casa, como haya respirado un aerosol con virus, puede contagiar. La estadística dice que son casi inmunes al coronavirus, pero propagan. No se sabe si el niño está contagiado al volver. Desde mi punto de vista le hace mucho mas falta salir a la calle a una persona mayor que a un niño", señala a Informativos Telecinco el doctor Xavier Xercavins, experto en medicina preventiva.

"Mejor dejar salir antes a la gente mayor que a los niños"

"Desde mi punto de vista, como médico de adultos, creo que sería más conveniente y seguro dejar salir a la gente mayor, antes que a los niños. Los niños es muy difícil que lleven mascarilla, que la aguanten. Para un señor de 80 años es un martirio estar en casa. Esta pandemia conllevará a una pérdida de salud incalculable en la población mayor. Tienen falta de sol y ejercicio. Este colectivo se pone las mascarillas, es responsable y sigue las indicaciones. Los niños son niños, no son conscientes de las cosas con exactitud", explica Xercavins.