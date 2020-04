Un adulto con dos niños: Javier Urra nos da las pistas de cómo podremos salir a la calle

El grupo de edad inicial va a ser de 0 a 12

Se podría ampliar a los 14 años

Lo ideal es una vuelta a la manzana

La presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco entrevista a través de una conexión en directo a Javier Urra, un psicólogo que fue el primer defensor del menor y forma parte del comité de expertos que asesora precisamente al Gobierno en cuestiones pediátricas y de educación. Precisamente, tras el anuncio del Ejecutivo en plena pandemia de coronavirus del “desconfinamiento” de los más pequeños a partir del 27 de abril, Urra da las claves de la importancia que tiene esta medida y adelanta los detalles de cómo se va a aplicar.

¿Nos puede confirmar cuál es la franja de edad de los niños que podrán salir a la calle a partir del próximo 27 de abril?

Una cosa es lo que los expertos con Unicef, con Save the Children se ha planteado y con asociaciones científicas y, otra cosa es la decisión política en el último momento. El grupo de edad inicial va a ser de 0 a 12 años. Si las cosas van bien y los padres, yo lo doy por hecho, van a ser muy responsables y salen con los niños a dar la vuelta a los niños a la manzana media hora pues posiblemente luego se pueda ampliar a los 14 años .

Apenas conocemos más datos, pero ¿cuál podría ser el tiempo recomendado para estas salidas, y en qué circunstancias, además, para evitar posibles aglomeraciones?¿y en qué lugares?, porque hay lugares donde se concentran mayor número de niños.

La idea sería ir de la mano de una madre o un padre, desde luego, no de un abuelo e ir exactamente alrededor de la casa. No a un parque. No es un lugar de encuentro entre niños. Estaba escuchando a alguna una madre decir que los niños lo que quieren es la normalidad, los niños lo que necesitan a parte de la luz del sol, de correr, de mirar a lo lejos, es el juego con otros niños, pero eso hoy no nos lo podemos permitir. Está en ello la vida de muchas personas, sobre todo, de los mayores. Y yo quiero decirle a esa niña de 14 años que pensamos en ella y en los jóvenes de 17, pero que hay que ir con mucha cautela, poco a poco, porque es la primera vez en la vida que los niños tienen la ocasión de hacer cosas, privarse de libertad por bien de sus mayores… Esto es importante y estoy seguro de que los adolescentes y los jóvenes nos entienden.

También se está hablando mucho del número de niños que podrán salir juntos a la calle, niños de una misma familia. ¿El Gobierno va a tener en cuenta a las familias numerosas? Es decir, ¿podrán salir todos juntos en grupo, padres y los hijos de familias numerosas, o habrá que ir por tandas dentro de una misma familia?

Bueno, la idea que se está trabajando es grupos de hasta tres, no más. Esta no es una gran novedad en el mundo, es decir, Alemania, Bélgica, Francia con distintas características lo están haciendo. Ahora lo que estamos planteando es que si un padre está con dos niños y va por una acera y se encuentra con otros dos que van con una madre, que uno de los dos se crucen a la otra acera, es decir, el Gobierno, este o quien fuere, no puede legislar para todos y cada caso. Se hizo en su momento para los niños con el espectro autista. Sabemos de otros niños que sufren mucho. por ejemplo. porque tienen hiperactividad. Bueno, ahí tienen que haber un criterio. Lo que tiene que ser es que los padres sean muy responsables para que no tengamos que volver al confinamiento anterior.

Las familias monoparentales que tengan cuatro hijos, ¿qué harán?