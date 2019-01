No hubo milagro: el cuerpo de Julen localizado sin vida

Toda España llora el desenlace de la angustiosa y agónica operación desarrollada sin descanso y contra reloj para encontrar a Julen. La Guardia Civil ha confirmado que el pequeño, al que buscaban desde el 13 de enero, aciago día en el que cayó por un pozo de apenas 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad, no ha sobrevivido. El cuerpo fue localizado a la 1:25 horas, según la guardia civil.

Todos sabían que las circunstancias en las que se produjo el suceso, –la caída de un niño de dos años por un pozo de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad –, no dejaban mucha posibilidad al optimismo. Pero si había alguna, había que abrazarla porque todos los implicados en su rescate estaban, desde el primer momento, dispuestos a hacer lo imposible.

Corresponde ahora a las autoridades la reconstrucción de los hechos, que aún ahora encierran incógnitas. ¿Cómo cayó? ¿Por qué no estaba correctamente sellado el pozo? Son muchas las preguntas, pero el trabajo entonces se concentraba y planificaba alrededor de una idea firme y concisa: trabajar desde la idea de que Julen está vivo.

La bolsa de chucherías y el tapón de tierra

Confirman haber encontrado pelo de julen en el pozo

Los padres ya perdieron a otro hijo

Para entonces, todos ya eran ya consciente de la inmensa complejidad técnica de la operación para encontrarle. No iba a ser fácil y no iba a ser rápido. No desde la necesidad de garantizar la seguridad de Julen a la hora de proceder, así como la de los implicados en el rescate.