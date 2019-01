Rescate de Julen: 10 días de lucha contra el terreno y el tiempo

No van a parar pero tras la última complicación en el rescate de Julen no saben cuándo van a terminar. Esta noche se ultimaban los trabajos para rectificar el túnel construido en los últimos días. Una desviación no permitía el acceso de los mineros. Por lo que el túnel se tiene que perforar de nuevo. Mientras tanto se ha comenzado a investigar quién fue el responsable de la caída del pequeño Julen.