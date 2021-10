Lardero, amenazado por otro hombre que intentó secuestrar a un niño de 6 años: "Tenía cogido por el cuello a mi hijo"

El pueblo riojano de Lardero ha quedado marcado por el terrible asesinato del pequeño Alex, el niño de 9 años al que el pasado jueves 28 de octubre Francisco Javier Almeida mató estrangulándolo. Sin embargo, no es la primera vez que un suceso de este tipo atemoriza a su población en los últimos meses. El periódico ' El Mundo ' ha publicado que el pasado 10 de julio otro hombre de la localidad intentó secuestrar a un niño de tan solo seis años.

Según ha publicado el medio de comunicación, la noche del 10 de julio, mientras varios grupos de adultos cenaban en la plaza donde Francisco Javier Almeida secuestró al pequeño Alex, otro hombre intentó secuestrar a un niño de 6 años cuando el menor jugaba con otros amigos . Afortunadamente, en esta ocasión no se produjo el secuestro ya que los gritos de los pequeños alertaron a los adultos que se encontraban cenando que pudieron rescatar al pequeño de 6 años.

Vanina, la madre del menor que sufrió este terrible ataque, ha contado que nada más producirse el intento de secuestro interpuso una denuncia. Tras entrevistarse con el jefe de Policía de Logroño, la madre del menor denuncia que desde aquel 10 de julio no ha pasado nada y no se han interpuesto ningún tipo de medidas contra este agresor.

" Nos mira de forma amenazante. Estoy asustada . Mi hijo pasó una semana sin dormir. Ayer volvió a sentirse mal. La Guardia Civil lo ha dejado pasar. No hace nada", comenta la asustada madre al periódico.

En este punto, explican, con fecha 25 de octubre de 2021, se denuncia ante la Guardia Civil en el Puesto de Villamediana de Iregua que en el Colegio Villa Patro de Lardero un varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió. Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares.