Una niña fotografió al presunto asesino del niño de 9 años de Lardero antes del crimen

"La Policía Local de Lardero ya tenía constancia de que algo podía pasar porque "yo misma llamé hace unos días porque se intentó llevar a mi hija", ha declarado una de las vecinas a Europa Press. Se refiere a un suceso ocurrido el pasado 14 de octubre. Según la madre, "la misma persona lo intentó con dos niñas, una de ellas mi hija" . Según su testimonio, el ahora detenido por la muerte del menor "les dijo que subieran a su casa para que vieran unos pajaritos" y la niña "me vino a avisar y fuimos a buscarlo pero no lo encontramos en ese momento". En este punto, ha indicado, "ahora lo entiendo, vivía en frente".

"Cuando nos dijeron que había desaparecido un niño, mi hija me dijo que seguro que era él , el que se lo había llevado, y se quedó en shock, porque podía haber sido ella". De hecho, ha relatado que "incluso siguió, otro día, a su hija y una amiga, hasta el portal, teniendo que entrar por miedo por una escalera de servicio". "Me parece fatal que dejen a un exconvicto vivir aquí, a 200 metros de un colegio, un parque, y donde hay muchos niños", por lo que ha afirmado que "estamos con miedo, alterados, y pensamos que no hay justicia, ni protección". "Lo peor es dejar a un asesinado y a un violador suelto, después de haber alertado a la Policía", ha resaltado.

El vecindario, pues, tenía en el punto de mira al asesino, pero la Guardia Civil esgrime que solo existe una denuncia del día 25 de octubre de 2021 en el puesto de la Guardia Civil de Villamediana de Iregua en la que se esgrimía que un hombre había invitado a jugar a su casa a su hija y esta no aceptó. Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con el ahora detenido. La mujer no aportó ninguna fotografía y su descripción no coincidía con la del detenido, que tampoco había dado ningún tipo de comportamiento sospechoso en la cárcel. La Guardia Civil señala además que aumentó la vigilancia con gente de paisano.