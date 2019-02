Un niño de 10 años vela a su madre muerta durante un día y después avisa a los vecinos

Un niño de 10 años ha permanecido durante un día entero con el cadáver de su madre en su piso de Milán, Italia. El pequeño al comprobar que no reaccionaba fue llorando a avisar sus vecinos. "Está negra, mamá tiene la cara negra", les dijo.

La mujer se había tumbado sobre el sofá y no se sabe qué ocurrió. Ahí encontró el cuerpo en 'rigor mortirs' la Policía después de que los vecinos avisaran que el hijo estaba solo con el cuerpo.

Nadie sabe qué ocurrió en la casa: Los servicios sociales tenían conocimiento del caso desde 2017, porque "el niño tenía serios problemas docentes. La madre lo había descuidado a causa de sus escasos recursos personales porque estaba enferma. No tenía un empleo estable y el padre no se ocupó nunca de él ni de su mantenimiento. La madre no tenía una red familiar de referencia".