Antonio Bernal Los Barrios (Cádiz), 13 ENE 2026 - 13:49h.

El padre de un menor de 11 años ha denunciado en el cuartel de la Guardia Civil los graves abusos y lesiones que ha sufrido su hijo a manos de un compañero de clase

La familia pide protección para el menor y una orden de alejamiento que evite el contacto del agresor con su hijo

Una familia de Los Barrios (Cádiz) ha vivido una situación muy desagradable durante este pasado fin de semana. El padre de un menor de 11 años ha denunciado en el cuartel de la Guardia Civil los graves abusos y lesiones que ha sufrido su hijo a manos de un compañero de clase durante la tarde del sábado.

Jonathan, padre de la víctima, ha querido hacer público el caso de acoso que ha vivido su hijo durante el fin de semana en casa de un compañero de su colegio. Según relata, el menor se encontraba en el domicilio de su compañero y habría sido retenido y agredido durante toda la jornada del sábado.

El menor sufrió quemaduras por todo el cuerpo

La denuncia recoge vejaciones, amenazas, retención en contra de su voluntad y lesiones físicas que el menor de 12 años le produjo al hijo de Jonathan y que necesitaron de la atención de los servicios sanitarios. El compañero presuntamente amenazó a la víctima con un cuchillo y le obligó a quitarse la ropa. Acto seguido, usó un mechero para calentar un cuchillo y provocarle quemaduras en las piernas, brazos, pies y hasta en sus partes íntimas. Además, la víctima asegura que el investigado usó un aerosol para generar una llamarada que también le provocó lesiones en diversas partes del cuerpo como el trasero.

Tras permanecer retenido durante horas, el hijo de Jonathan logró escapar del domicilio del agresor y llegar a su casa donde fue atendido de inmediato por sus familiares. La denuncia ya se encuentra en manos judiciales y el juez deberá determinar la gravedad de los hechos y adoptar medidas.

Reclaman protección y justicia

Desde la familia, Jonathan reclama que se garantice la protección del menor y se actúe con la máxima diligencia adoptando medidas preventivas. El padre, que ha sido entrevistado por Informativos Telecinco, ya se ha reunido con el colegio donde estudian los dos menores y la jefa de estudios ya ha traslado que el centro tomará medidas para proteger a la víctima. "En el colegio están consternados y aseguran que el agresor usaba a mi hijo como una marioneta", explica Jonathan a Informativos Telecinco.

El padre ya ha prestado declaración en el cuartel de la Guardia Civil y se encuentra buscando un abogado para que le asesore en el caso. "La familia del agresor no se ha puesto en contacto con nosotros y ni siquiera se ha disculpado. Solo sabemos que ya cuentan con un abogado y nosotros estamos buscando asesoramiento judicial", comenta el padre de la víctima.

Respecto a la relación de su hijo con el presunto agresor, Jonathan explica que "no me gustaba que se juntara con él porque ese niño no me daba buena espina pero él me decía que era su mejor amigo".

Por último, la familia del menor de 11 años reclama justicia y "que le pongan una orden de alejamiento. No quiero que se acerque a mi hijo nunca más". El caso ahora está siendo investigado por la Guardia Civil que ya ha abierto diligencias y se encuentra a la espera de que se revuelva en los juzgados.