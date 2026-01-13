Las dos exempleadas veinteañeras fueron contratadas para trabajar en las mansiones de Julio Iglesias cuando este tenía 77

“Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, ha contado una de las exempleadas de las mansiones de Julio Iglesia al que acusan de abusar sexualmente de ellas. “Él me metía los dedos por todos los lados”. Pensaba que no podía escapar. al cantante de haberlas agredido sexualmente. Los testimonios de estas mujeres apuntan a que el cantante la acosaba sexualmente y coaccionaba, según la investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias.

Las dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana han contado que fueron contratadas en 2021 cuando una de ellas apenas tenía 22 años y el cantante 77. Ambas relatan que trabajaban en un ambiente de acoso y coacción en el que el cantante las forzaba para hacer tríos entre las empleadas, mientras él se masturbaba.

Los relatos de ambas mujeres, una extrabajadora del servicio doméstico y la otra fisioterapeuta de Julio Iglesias forman parte de una investigación de tres años realizados en conjunto por ambos medios. En ella describen tocamientos, penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales por parte del famoso cantante español.