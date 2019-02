¿Cómo consiguen mantenerse en forma Elsa Pataky y Chris Hemsworth?

Elsa Pataky y Chris Hemsworth , la pareja que siempre se mantiene en forma no ha dudado en ser imagen de las revistas Women's Health y Men's Health respectivamente. El matrimonio cuenta cuales son sus trucos para lucir siempre tan saludables. Mientras que Chris afirma que es muy importante la combinación de muchos factores, su mujer confiesa que el secreto es entrenar y no hacer descansos largos entre un entrenamiento y otro.

Elsa Pataky, sin embargo, sí que ha querido meterse más de lleno en su ámbito de deporte y ha hablado sobre qué hace para tener esa figura a sus 42 años. "Entreno desde que tenía 16 años y no puedo estar sin hacerlo dos semanas seguidas" ha confesado la actriz. Además de entrenar, también suele montar a caballo, hacer yoga e incluso surf. Todo ello siguiendo un dieta muy cuidada pero no estricta ya que a la modelo no le gusta situarse en los extremos: "Odio los entremos en todo; he aprendido mucho de la macrobiótica, pero también necesito otras cosas".