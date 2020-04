Salir a la calle minimizando riesgos de contagio: recomendaciones de movilidad de una decena de expertos

En este contexto, de lo que ya no hay duda es de que la evolución de la epidemia sigue una tendencia descendente que demuestra que el grandísimo sacrificio realizado a través del severo confinamiento está dando resultado. Desde que en el marco del estado de alarma decretado en un ya lejano 14 de marzo entrasen en vigor las restrictivas medidas de aislamiento, distanciamiento social y reducción de movilidad , la situación ha mejorado considerablemente y es por ello por lo que el Gobierno ha anunciado el inminente inicio de la desescalada . Será “lenta”, “gradual” y “asimétrica” y tendrá su arranque al inicio de mayo , tal como precisaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana.

Recomendaciones para los ciudadanos y los municipios

En este sentido, el manual repara en la importancia de delimitar bien el espacio en el que vaya a moverse el individuo y el uso que vaya a hacer de ese lugar. Por ejemplo, el aforo de un espacio deberá de delimitarse cuidadosamente teniendo en cuenta que, debido a las necesidades de distanciamiento social , no puede ser el mismo para el que fue diseñado en su momento. Dada la forma en que se propaga y contagia el COVID-19 y su capacidad para mantenerse suspendido en el aire , resulta imprescindible, recalca el documento, definir correctamente el denominado ‘Espacio Seguro Recomendado’ (ESR), es decir, el espacio mínimo recomendado para evitar riesgo de contagio por coronavirus.

En este sentido, indican, el movimiento y la velocidad de desplazamiento van a depender de las características físicas y psicológicas de las personas, de la fatiga, así como de las características del espacio público en el que se desplazan. La razón es sencilla pensando en un ejemplo: el movimiento de un adulto sano de 30 años no va a ser el mismo que el de un niño de 4 años, que estadísticamente tiende a dibujar movimientos más impredecibles y realizar más deambulaciones. Al igual que no se mueve a la misma velocidad un adolescente que un anciano. Por este motivo, los expertos realizan distinciones a la hora de analizar cuántos metros de distancia, tanto longitudinal (la que va en el sentido del desplazamiento, la distancia que debemos mantener con la persona que tenemos delante y que sigue nuestra misma trayectoria) como la lateral (la distancia a ambos lados, debido a las partículas desprendidas al hablar, toser o estornudar), y la de nuestro alrededor, la de nuestro espacio personal. Y en esta línea, de igual manera, no es lo mismo la forma en que se van a propagar esas partículas si estornudamos yendo en bicicleta que si vamos andando o corriendo.