Simón presenta la estrategia de transición: “No será una normalidad como la conocíamos hace un año”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón , ha comparecido desde Moncloa para presentar el informe con las recomendaciones sanitarias para elaborar una estrategia de transición . No obstante, ha insistido, la vuelta a la normalidad no será tal y “como la conocíamos hace un año” antes de la pandemia de coronavirus.

“Vamos dando pasos en la evolución de la epidemia . Vamos pasando fases. Hoy es el último día de la última extensión del periodo de alarma. A partir de mañana se inicia un nuevo periodo en el que el objetivo ya no es conseguir a esa cima de la curva y doblegarla posteriormente porque ya sabemos que eso lo estamos consiguiendo y estamos muy avanzados. Ahora consiste en consolidarlo y en pensar cómo de forma segura y con criterios lógicos ir pasando a una fase de apertura de la restricción de la libertad y movilidad para garantizar que la epidemia se puede controlar”, ha dicho al inicio de su intervención.

Recordando que ”los datos muestran una tendencia descendente evidente” ya que detalla “hay 1729 nuevos casos. Hemos bajado del 1% de incremento diario. Estamos en el 0,8, unos números que no veíamos de hace muchas semanas. Hoy tenemos 288 fallecidos ”, insiste en que “tenemos que seguir con cuidado. No podemos dar un paso atrás”.

Tras ello, ha adelantado unas “reflexiones que tenemos que hacer desde ya y a unos aspectos a los que tenemos que prepararnos desde ya: las fases de transición nos tienen que llevar a la normalidad dentro del marco del coronavirus. No será una normalidad como la conocíamos hace un año. Tendrá que ser un poco diferente. Una nueva normalidad en la que garanticemos que, si no podemos controlar los nuevos brotes epidémicos, sí podamos reducirla de forma suficiente para que no nos afecte como nos ha afectado hasta ahora”.