España se aferra a los nuevos datos para respirar y doblegar la curva

Lo negativo, por su parte, se refiere a la dolorosísima cifra de personas que han perdido la vida por el COVID-19 : en total son 22.524 después de que en el último día se contabilizasen 367 muertos más , un descenso no obstante notable respecto a los 440 que se registraron el día anterior.

Un mensaje de esperanza desde la cautela

En cómputo general, los marcadores indican al Gobierno una “evolución positiva de la epidemia”, y con ello el Ejecutivo quiere trasladar un mensaje de aliento. Un mensaje que, no obstante, ha de leerse e interpretarse siempre con cautela, máxime teniendo en cuenta el altísimo poder de contagio del virus, incluso todavía hoy. Además, los datos que han permitido a Sanidad hablar de “más curados que contagiados” en el último balance giran en torno a los casos positivos detectados en las últimas 24 horas por PCR. Es decir, no tendrían en cuenta los positivos que han resultado de la realización de test rápidos o pruebas serológicas. Contabilizando también estos últimos, los curados no superarían a los contagiados, pero el Gobierno durante toda esta semana, --en la cual sí había estado haciendo distinción hasta este viernes--, ya había dejado claro cada día que eran los positivos surgidos de PCR los que en realidad permitían “comparar mejor” con los datos que venían recabando en semanas anteriores. Por eso, hoy hablan en firme de estar “doblegando la curva”.