Nacho Vidal, procesado por emplear el rito del sapo bufo con un fotógrafo que murió por ello

La instructora señala que el ritual se llevó a cabo “sin ningún tipo de precaución, de forma temeraria e irracional"

La magistrada considera que la víctima falleció a causa de una reacción adversa a determinadas drogas

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Xátiva (Valencia) ha procesado al actor porno Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo durante la celebración del rito del sapo bufo, al considerar que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente por el que debe ser juzgado.

Los hechos se produjeron el 28 de julio de 2019 en una vivienda de Enguera (Valencia) propiedad del encausado, quien según el auto "actuaba como director" de esa práctica o rito, "dada la experiencia que él mismo tenía en este tipo de actos", y fue quien presuntamente proporcionó la sustancia que inhaló el fallecido, sin controlar la cantidad suministrada.

Sin precaución, ni desfibrilador, ni nada

La magistrada considera que la víctima falleció a causa de una reacción adversa a determinadas drogas, después de participar en una “práctica, rito o experiencia espiritual o mística” consistente en inhalar el humo de la combustión de las escamas del comúnmente conocido como “veneno del sapo bufo”.

La instructora señala asimismo que esa experiencia se llevó a cabo “sin ningún tipo de precaución, por si la práctica se complicaba”, ya que no consta que en la casa “hubiera material de primeros auxilios o desfibrilador alguno”, ni que el investigado “supiera realizar correctamente una maniobra de recuperación respiratoria”.

Un acto irracional, temerario y peligroso aunque fuera un ritual

“Ante un pretendido ritual que resultó irracional, temerario y peligroso", el actor "actuó sin ningún tipo de rigurosidad ni se anticipó a los riesgos que finalmente se produjeron", añade el auto del que ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La magistrada afirma que no es “de ningún modo admisible” que la metilbufotenina, el compuesto psicoactivo presente en el veneno del sapo de la especie Bufo Alvarius, pueda denominarse medicina, “ya que no se encuentra catalogada ni controlada por el Ministerio de Sanidad”. Además, “carecía de cualquier prospecto que indicara sus componentes, concentración de los mismos, dosis de aplicación, contraindicaciones o efectos secundarios o fecha de caducidad, lo que denota que era una sustancia no sometida a ningún control sanitario”, precisa.

La prima del actor y otro investigado, libres

Sobre esta base, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Xàtiva ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el actor. En cambio, la magistrada ha decretado el sobreseimiento de las diligencias para una prima del actor y otro investigado, al no apreciar responsabilidad penal alguna en su actuación, ya que pese a estar presentes, ninguno de los dos tenía “el control de la situación”, ni realizaba “actividades de dirección de la misma”.

El auto supone en la práctica el procesamiento del encausado, ya que constituye el penúltimo paso antes de la apertura de juicio oral. La resolución, que ha sido notificada este miércoles, puede ser recurrida y establece un plazo de diez días para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones formulen escrito de acusación y pidan la apertura de juicio oral, soliciten el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Qué es el rito del sapo bufo

El rito del sapo bufo es una "práctica, rito o experiencia espiritual o mística" consistente en inhalar el humo de la combustión de las escamas del comúnmente conocido como "veneno del sapo bufo". Especialmente grave es el efecto que provoca la molécula 5-MeO-DMT, que al circular por los receptores de serotonina del cerebro humano genera estados de alteración de conciencia. Ciertas corrientes chamánicas buscan obtener la 'molécula de Dios' mediante este proceso. El uso ceremonial de esta sustancia es originario de México, pero recientemente se ha extendido a otras partes del mundo. Además de los riesgos neurológicos, consumir bufantoína puede provocar taquicardia o, incluso, la muerte.

Nacho Vidal reconoció haberlo consumido

Nacho Vidal siempre ha reconocido que tenía una gran variedad de adicciones y que, tras consumir el sapo, dejó de tenerlas: "Una persona me llevó a un lugar, me dio el sapo y sentí una sensación extraña, no había vivido algo así. Sentí que mi cuerpo no tenía limites, que salía una luz de mi cuerpo que lo llenaba todo", contaba el actor de cine adulto. No solo eso, según desvelaba El Programa de Ana Rosa se mostraba orgulloso de haber aconsejado a numerosas personas consumir esta sustancia y que incluso había madres que le habían dado las gracias por ayudarles a quitarles adicciones. Nacho Vidal reconoce que "esta sustancia cambió mi vida, lo empecé a compartir con toda la gente que me rodea, esto hizo cambiar mis aficiones y mis hábitos".

Entre lágrimas, Nacho recordó los hechos