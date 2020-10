El ritual del sapo que implicó a Nacho Vidal: las conversaciones de cómo se organizó

Declaración de un amigo del fallecido sobre lo ocurrido

José Luis avisó de que había consumido drogas estimulantes la noche anterior

Después de que todo se acuerde, el fotógrafo escribe a la prima de Nacho para avisar de que había consumido drogas estimulantes la noche anterior , a lo que esta le contesta a través de un mensaje: " No pasa nada, solo que el viaje es más fuerte ". Uno de los apartados más controvertidos de la declaración del amigo de Abad es en el que asegura que Nacho Vidal recibió dinero por este ritual y que él era el que se encargaba de todo: "José Luis me contó personalmente que Nacho Vidal era el que le conseguía la sustancia, que la ceremonia se iba a celebrar en la casa de Nacho y que le tenía que pagar 150 euros ".

Explica que le mienten en un primer momento y después le cuentan la verdad de la muerte del fotógrafo

Tras la muerte del fotógrafo este amigo es la primera persona a la que llama la prima de Nacho: "Me dicen que habían quedado para pasar el día, para hacer unas fotos y para dar un paseo y que le ha dado un ataque al corazón y que no habían podido reanimarlo. Cuando cuelgo y me doy cuenta de que José Luis ha muerto vuelvo a llamar y le digo que no me mienta, que sé por qué había ido a la casa, en ese momento me cuenta la verdad y que José Luis ha muerto en la ceremonia", ceremonia que ahora sabemos que llevaba 6 meses planeándose.