El protocolo de violencia de género si el maltratador es un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado

Judith, la tercera mujer asesinada en lo que llevamos de año por su expareja, no presentó denuncia a pesar de sentirse acosada.

Su entrono cuenta que Carlos, como así se llamaba el presunto autor de los hechos, la perseguía para que volviera con él pero ella prefería explicarle que era imposible estar juntos. El hecho de que fuera mosso d'esquadra le hizo pensar no serviría para nada la denuncia.

Carlos no tenía antecedentes, su entorno policial no lo denunció o no percibió que algo iba mal y el entorno de Judith tampoco denunció por ella. Pudo influir en Judith creer que la denuncia perjudicaría a la familia porque el hermano del asesino está casado con su prima.