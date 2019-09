"Gabriel sufría experiencias de angustia, miedo y temor ante Ana Julia"

“Gabriel, un niño noble que jamás en la vida quería hacerle daño a nadie”

“Sufría experiencias de angustia, miedo y temor ante Ana Julia”

Declarando en calidad de testigo y no de perito para no violentar el secreto profesional, y propuesto por la acusación particular, se ha referido también a dos episodios médicos de Gabriel Cruz con "un cuadro abdominal severo que la pediatra no supo achacar a nada en concreto" y que se produjeron "en martes, cuando Ana Julia se quedaba a solas con él porque el padre estaba trabajando" y tras la ampliación del régimen de visitas.