La última esperanza: que Junco y Bill encuentren restos de las niñas de Tenerife en la lancha

La investigación de las niñas desaparecidas en Tenerife apunta a la peor de las resoluciones. La búsqueda de pistas para saber qué hizo Tomás Gimeno con sus hijas no cesa, mientras la madre se muestra tan esperanzada como rota. La Guardia Civil traslada la lancha desde el puerto a la nave de los GEAS donde va ser examinada por los perros. Es uno de los elementos del caso que se va a examinar al milímetro. El vehículo de Tomás lo llevan al mismo sitio para favorecer el trabajo de Junco y Bill, los perros expertos. El coche fue abandonado en el puerto por Tomás antes de irse al mar. El vigilante no vio a Anna y Olivia en los asientos y en las cámaras no se las vio embarcar con su padre.