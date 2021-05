Agustín, el vigilante del puerto de Tenerife: “Anna y Olivia no iban en el coche de su padre”

"Llevaba dos bolsas grandes de basura y una mochila"

El capitán del puerto creyó ver dos bolsas tipo petate militar, una maleta, una mochila, y ropa, bultos. Todo eso no lo vio el vigilante. Poco después Tomás zarpó pero "regresó nervioso a las 23:30. Buscaba un cargador en el coche y tuvo que comprarlo". Tomás se topó con la policía del puerto por el toque de queda. No le importó. Era crucial para él encontrar el cargador. Agustín estuvo buscando en su despacho pero no pudo ayudarlo por eso Tomás salió a una gasolinera. Cargó el móvil y a las 12:10 se marchó. Para qué necesitaba el cargador. Los agentes le dan vueltas a este nerviosismo de Tomás. Alguien que ha matado a sus hijas y se va a suicidar no necesita el cargador. No era para despedirse, no era para discutir con su exmujer. Ya habían hablado y era ella la que le llamaban toda la noche, persiguiéndole para que le devolviera a sus hijas. Por eso se había quedado sin batería. Los amigos de Tomás tienen otra teoría o hipótesis. Convencidos de que no ha hecho daño a sus hijas, el móvil lo necesitaba cargado para fugarse, para reunirse con el barco al que previamente, él o un cómplice, habría embarcado a las pequeñas en alguna de las calas de Candelaria.