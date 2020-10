¿Sirve el estado de alarma? Los expertos creen que llega tarde

¿Es eficaz el toque de queda ? Es lo que todos se preguntan. "Esta medida no solo es suficiente , sino que además es necesaria ", explica Joan Soriano, médico epidemiólogo . Eficaz sí, pero para muchos expertos, "sin duda alguna", llega tarde .

Las reuniones sociales se reducen a seis personas. "De momento, el máximo de seis personas es correcto", señala Joan Soriano. Una medida que no sirve para nada si en estas reuniones no respetamos las normas básicas: distancia de seguridad y mascarilla puesta, incluso en el salón de nuestra casa. "Estar bajo techo no nos protege" del coronavirus.