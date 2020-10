Con la segunda ola de coronavirus más que instalada en todas, aunque no de igual manera, las comunidades, cada una de ellas han emprendido su propia batalla al coronavirus. Las baterías de restricciones son dispares pero siempre buscan doblegar la curva que deja atrás casi un millón de contagios. Así las cosas, por ejemplo, desde hoy están confinados en Burgos y mañana lo estarán en toda Navarra, ahora mismo la región con mayor incidencia, incluso por encima de la polémica Comunidad de Madrid.

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

Su tasa, de 259, no llega a la de la media nacional, que es de 322: el porcentaje de camas destinadas a los enfermos de covid es de 9,81 %, mientras que el de las UCI se eleva a 15, aunque su positividad se reduce al 5,7 %.



Se encuentra en una "fase 2 modificada", en la que está prohibido consumir en barras de establecimientos hosteleros, el aforo no puede superar el 25 % el en las zonas comunes de centros comerciales, la actividad social ha quedado limitada y se han aplazado las actividades no fundamentales. Recomienda además el autoconfinamiento.