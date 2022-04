El vehículo de Óscar, el amigo de Esther López, desmontado en piezas para enviarlo a criminalística

La Guardia Civil ha enviado a Madrid piezas del vehículo de Óscar, el amigo de Esther López. El frontal y el maletero. Quieren hacer análisis más exhaustivos en esas piezas del coche de Óscar porque creen que pudo participar en el atropello de la joven e incluso ocultar su cuerpo en el maletero. Para eso lo han desmontado completamente. Pero lo cierto es que en la inspección en la Comandancia de Valladolid no han hallado ninguna prueba de que ese coche hubiera sufrido un golpe. Aunque hubo marcajes en la zona delantera, en el frontal lateral, cuando lo desmontaron, los peritos de la marca tenían claro que ese coche no había golpeado a un cuerpo, ni siquiera se había dado un simple “toque”. Hay unas piezas del anclaje que se habrían roto. No obstante los investigadores quieren asegurarse ya que los investigadores del ERAT, Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, resolvieron que la velocidad a la que debieron atropellar a Esther no llegaba ni a los 50 kilómetros por hora. En la centralita del vehículo también han descubierto anomalías pero están valorando si se trata de un defecto no atribuible a Óscar. El coche Volkswagen T-Roc es de renting y no es normal que le haga cambios estructurales.