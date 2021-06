Los parricidios que han conmocionado a España

Desaparición de Anna y Olivia

Crimen de Godella

Crimen de Castellón

José Alberto Gálvez.- El parricida de Getafe

José Alberto asesinó a sus dos hijos en Getafe. Esto se supo gracias a una nota que llevaba en la que decía que lo había hecho por que no sufrieran los niños: "He matado a mis hijos. No quiero que sufran". El hombre les ahogó en la bañera antes de prender fuego al colchón donde se encontraban los cuerpos sin vida de los niños. Posteriormente se suicidó tirándose a las vías de un tren.