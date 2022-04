La bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022 y el golpe de Cristiano Ronaldo al móvil de un niño de 14 años tras un partido el pasado sábado han puesto a las reacciones violentas de los famosos en el foco de los medios de comunicación. Muchos se preguntan el por qué de estos comportamientos, por ello, Meritxel García Roig , coach experta en empatía y autora de 'La fuerza de ser altamente sensible', nos da algunas claves.

La Academia del Cine de Hollywood ha castigado a Will Smith con no poder acudir a la gala de los Oscar durante 10 años, mientras que Save the Children dejará de contar con Cristiano Ronaldo como embajador. Todo, consecuencia de sus actos, unos hechos que llevan a pensar en una alta sensibilidad o en frustraciones no superadas. Ambos reaccionaron mal y posteriormente se disculparon.