El Manchester United decide no castigar a Cristiano Ronaldo tras romper el móvil de un niño

Ronaldo recurrió el sábado a las redes sociales para disculparse por el incidente: " Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos enfrentando . Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad".

Algunos usuarios de redes sociales han encontrado similitudes en la reacción de Cristiano Ronaldo y la de Will Smith en la gala de los Premios Oscar 2022. Primero respondiendo con violencia y después pidiendo perdón. Los jefes del Manchester United han decidido no tomar más medidas contra el delantero tras afirmar que están satisfechos con su disculpa.

Entre otros deportistas, el exdefensor del Liverpool, José Enrique, arremetió contra Cristiano Ronaldo después del incidente: "Siempre lo dije. No me gusta. Se cree que es dios y que puede hacer lo que quiera", escribió el español en una historia de Instagram. "No quita que haya sido uno de los mejores jugadores de la historia, pero como persona no me gusta", agregó el exfutbolista.