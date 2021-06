El Bitcoin es la criptomonedas más popular, la más utilizada y, actualmente, la que está en el top de la cotización (hoy se pagaba el Bitcoin a 37.000 dólares). Pero, por supuesto, el Bitcoin no es la única criptodivisa disponible y ya son unas cuantas las que quieren discutirle el trono de la popularidad y, por qué no, también el de la cotización.



Hoy día hay más de 10.000 criptodivisas en el mundo y el número puede crecer cada día, ya que proyectos para generar nuevas monedas nacen a cada instante. Pero no todas son populares, muchas casi no se usan y muy pocas llegan a generar el interés o los grandes beneficios que a veces generan a los inversores. La mayoría tienen un precio volátil y su cotización cambia cada segundo, otras cuentan con un valor estable asociado a una moneda real (las conocidas como stablecoins) y otras que comienzan a aparecer quieren ser la réplica virtual de las monedas soberanas de cada país, conocidas como divisas digitales públicas, promovidas por los bancos centrales.



Pero si quieres conocer cuáles son las criptomonedas más populares y utilizadas en el mundo, después del todopoderoso Bitcoin, aquí hablamos de algunas de ellas: