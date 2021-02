La criptodivisa de moda en las últimas semanas se llama Dogecoin , tiene a un gracioso perro como logotipo y su cotización no hace más que aumentar. Aunque apareció en 2013 y provenía de una moneda anterior conocida como Litecoin, esta moneda virtual se ha hecho tremendamente popular y todo gracias a Elon Musk, el rey midas de la tecnología , que la convirtió en oro al declarar hace semanas que se trata de la mejor opción para el gran público: “es la criptomoneda del pueblo” , publicó en Twitter el dueño de Tesla. Pero, ¿qué es el Dogecoin ? Tratamos de despejar todas las dudas sobre esta divertida criptodivisa.

Un meme tiene la culpa de su nombre

Dogecoin is the people’s crypto

Pero, ¿qué son las criptomonedas?

El Banco de España alertan de los riesgos de las criptomonedas

Tras detectar un aumento "significativo" de la publicidad, en ocasiones "agresiva", para atraer inversores en los últimos meses a criptodivisas como Bitcoin y Ether, los supervisores recuerdan que se trata de instrumentos "complejos, que pueden no ser adecuados para pequeños ahorradores".

Desde el punto de vista legal, las criptomonedas aún no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores, según afirman ambos organismos. Pero es que, precisamente, la descentralización y el esquivar cualquier organismo regulador es uno de los principales atractivos que buscan estas monedas.